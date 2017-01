Dólar à vista sobe aos R$ 3,28 com exterior, correção e cautela Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 18h35





Comentários via Facebook:





O dólar à vista subiu ao nível de R$ 3,28 nesta segunda-feira, 2, com ajustes de posições antes da retomada dos negócios nos Estados Unidos.



Em um dia de baixa liquidez, a divisa norte-americana avançou à máxima de R$ 3,2879 (+1,10%) antes de encerrar, já com alguma acomodação, aos R$ 3,2812 (+0,89%).



De acordo com operadores consultados pelo Broadcast, os investidores ajustaram suas carteiras no período vespertino e assumiram posições mais defensivas. Amanhã, os mercados norte-americanos voltam à ativa depois da pausa nesta segunda-feira para as comemorações de ano-novo.



No segmento futuro, a busca por proteção se traduziu numa elevação de 1,05%, aos R$ 3,3145, no dólar para fevereiro. Na máxima, o contrato marcou R$ 3,3160 (+1,10%).



O avanço da moeda dos EUA por aqui foi destaque entre outros mercados emergentes. Ainda que os movimentos estivessem alinhados, o ganho do dólar foi mais acentuado ante o real por causa de correção em movimentos recentes.



Nesta segunda-feira, o volume de negócios foi baixo, o que potencializou o efeito nas cotações cambiais de saídas pontuais de recursos ao longo do dia. De acordo com dados registrados na BM&FBovespa, o giro no mercado à vista somou US$ 1,889 bilhão. Já as negociações com o dólar para fevereiro totalizaram apenas US$ 6,505 bilhões.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão