Agente de Felipe Melo viaja para encaminhar acordo com o Palmeiras

O empresário do volante Felipe Melo, o espanhol José Rodri, viajou nesta segunda-feira para Milão, onde vai se reunir com dirigentes da Inter e discutir as condições para o fim do vínculo do jogador com o clube italiano. O objetivo é até a próxima quarta-feira as partes chegarem a um acordo e liberarem o atleta de 33 anos para acertar a transferência ao Palmeiras.



Entre Felipe Melo e o clube paulista as conversas estão adiantadas. O salário já foi discutido, assim como as condições do contrato. O jogador tem interesse de disputar a Copa Libertadores e voltar ao futebol brasileiro, onde não atua desde 2004. Flamengo, Cruzeiro e Grêmio foram os clubes em que o atleta passou antes de se transferir à Europa.



A saída dele da Inter ficou praticamente definida depois de o técnico do time, Stefano Pioli, não relacionar o volante para o um período de treinos de intertemporada em Marbella, na Espanha. De todo o elenco da equipe, somente três jogadores não foram incluídos na viagem. Dos ausentes, Felipe Melo é o único que não tem problemas físicos.



O agente de Felipe Melo saiu de Barcelona para Milão em voo no começo da noite desta segunda-feira (no horário europeu). A negociação da vinda do possível reforço do Palmeiras depende do fim do vínculo com a Inter de Milão para ser concluída. No clube italiano o jogador tem contrato até o meio do ano, com um pré-acordo de renovação por mais uma temporada.







