Marini: agropecuária registra aumento de empregos

Na contramão da crise, o recente relatório do Ministério do Trabalho e Emprego sobre o total de vínculos com carteira assinada em todos os setores da economia, relativo ao exercício de 2015, registrou crescimento de 0,9% nos postos de trabalho no setor agropecuário. No Estado de São Paulo, o setor agropecuário apresentou crescimento de 2,5% naquele ano. De janeiro até outubro de 2016, a agropecuária paulista também apresentou crescimento no número de empregos com carteira assinada. O balanço entre admitidos e desligados apresenta aumento de 11.746 vagas, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado.



Participação expressiva

No Brasil, o setor agropecuário representa 3,1% dos empregos formais, com 1,5 milhão de postos de trabalho. No Estado de São Paulo, com 329 mil empregos, a participação é de 2,4%, o equivalente a 21,8% do total de empregos agropecuários do País. Se forem considerados os outros agentes econômicos das cadeias produtivas que envolvem usinas, destilarias, sucos e produtos alimentícios, o número chega a ser três vezes maior no Estado de São Paulo.



Perfil

As principais atividades econômicas do setor agropecuário paulista são a cana-de-açúcar (21,3%), laranja (14,3%), bovinos (13,8%), atividades de apoio à agricultura (10,4%), aves (7,2%) e café (4,2%). A agropecuária é disseminada em todo o Estado com significativa importância para a ocupação de mão de obra em todas as regiões. Em 2015, as principais regiões em número de empregos com carteira assinada foram Sorocaba (18,9%), Campinas (18,3%) e São José do Rio Preto (9,2%).



Exportações

O agronegócio liderou as vendas externas do País com exportações crescentes de janeiro a outubro de 2016, o mesmo ocorrendo no Estado de São Paulo (+13,4%). Isso favoreceu o equilíbrio da balança comercial paulista.



Inovação

Em 2016, cerca de mil empreendedores participaram dos encontros regionais promovidos pela Desenvolve SP nas cidades de Botucatu, Santos, Sorocaba, Araçatuba, Marilia, Campinas, Piracicaba, Guarulhos, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Pio Preto, São Carlos e São Paulo. “Projetos de alto potencial surgem todos os dias e, sobretudo em períodos de crise, é preciso incentivar as inovações que impactam a economia de forma positiva”, diz Milton Luiz de Melo Santos, presidente da entidade.



Contas aprovadas

Os deputados estaduais aprovaram em plenário as contas anuais apresentadas pelo governador Alckmin relativas ao exercício econômico-financeiro de 2015. O relatório apresentou a receita de R$ 192,8 bilhões e despesa de R$ 194,4 bilhões. O déficit de 2015 foi compensado pelo superávit financeiro consolidado do ano anterior (R$ 11,1 bilhões).



Carona Verde

A Assembleia Legislativa aprovou em sua última semana de atividades em 2016 o projeto de lei do deputado Edson Giriboni (PV) que isenta do pagamento das tarifas de pedágio nas estradas estaduais os veículos do Carona Verde. Com a liberação do pagamento do pedágio, ele espera conscientizar a população sobre os benefícios do programa. O objetivo do Carona Verde é estimular o uso compartilhado dos veículos, melhorar o trânsito e, consequentemente, diminuir a emissão de poluentes.



Presença física

Wellington Moura (PRB) teve aprovado o seu projeto de lei que obriga as empresas de telefonia e TV por assinatura a manterem estabelecimento físico em municípios com mais de 50 mil habitantes em todo o Estado. “O objetivo da proposta é acabar com o descaso das operadoras de TV por assinatura e serviços de telefonia fixa e móvel com os consumidores”, diz ele. "O cliente não pode mais ficar pendurado no telefone, esperando que resolvam o seu problema". Depende agora de sanção do governador.



Facilidade virtual

O fornecedor de produto ou serviço bancário e cartão de crédito deverá disponibilizar o cancelamento dos contratos por meio de caixa eletrônico, segundo projeto de lei do deputado André Soares (DEM), aprovado pela Assembleia. Além disso, as prestadoras de atividades bancárias, de seguro e de saúde passam a ser obrigadas a proporcionar o encerramento do serviço por meio do telefone, da internet ou dos correios.



Quem bate à porta?

Aprovado também projeto de lei de Luiz Fernando (PT) e Rogério Nogueira (DEM), que torna obrigatória comunicação prévia ao cliente por ocasião de serviços em residência pelas empresas de telecomunicação, que envolvem telefonia fixa, móvel, internet e televisão por assinatura, companhias seguradoras e instaladoras. O projeto pretende inibir a presença de criminosos que tentam se passar por funcionários dessas companhias.



Benzeno na bomba

Aprovado projeto de lei de Marcos Martins (PT), que proíbe os postos de combustíveis de abastecerem os veículos após o acionamento da trava de segurança. O objetivo é evitar o desprendimento de benzeno, elemento cancerígeno.



Esteatose hepática

Aprovado projeto de André do Prado (PR), que institui campanha de conscientização sobre a esteatose hepática, doença causada pelo acúmulo de gordura no fígado.





