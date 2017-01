Polícia de Israel interroga Netanyahu por receber presentes ilegais Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 18h05





Comentários via Facebook:





O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está sendo interrogado pela polícia israelense, que investiga uma possível violação à lei por parte do premiê ao receber presentes de empresários, segundo informações do jornal britânico The Guardian.



A interrogação sob cautela está ocorrendo na residência oficial de Netanyahu, em Jerusalém. Segundo a publicação, a equipe policial não falou com os jornalistas e relatórios indicam que o processo pode durar várias horas.



Netanyahu negou qualquer irregularidade em relação a uma investigação de meses de duração sobre os presentes recebidos por ele e por seus familiares. A imprensa israelense afirmou que a polícia está investigando o valor dos presentes recebidos pelo primeiro-ministro.



Nesta segunda-feira, durante uma reunião do partido Likud, ao qual é filiado, no Knesset (parlamento), Netanyahu disse que "nada vai acontecer, porque não há nada. A imprensa continuará fazendo alegações selvagens e nós continuaremos conduzindo o estado de Israel".



Caso as acusações sejam confirmadas, o primeiro-ministro pode ser acusado de "abuso de confiança". A imprensa também fala de um segundo caso que pode trazer à tona acusações mais graves de corrupção, mas detalhes ainda não foram divulgados.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão