Dilador manda tirar vermelho da parede do gabinete Ronaldo Ruiz Galdino Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 17h56





Comentários via Facebook: Atualização: 18h03 de 02/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 02/01/2017 Na manhã desta segunda-feira, parede do gabinete já estava na cor azul, assim como o auditório Na manhã desta segunda-feira, parede do gabinete já estava na cor azul, assim como o auditório







Leia também:

- Dilador Borges: Araçatuba precisa de respeito e dignidade

- Dilador Borges toma posse como prefeito de Araçatuba; veja fotos e vídeo



Na manhã desta segunda-feira (2), a parede do gabinete já estava na cor azul, assim como o auditório da Prefeitura. A cor que, embora esteja na bandeira de Araçatuba, também faz parte da legenda tucana.



Com a parede já pintada, Dilador posou para fotos com secretários e vereadores, inclusive da oposição.

Ao entrar pela primeira vez no gabinete do Executivo, no domingo (1º), o prefeito Dilador Borges (PSDB) se recusou a dar entrevista para emissoras de TV e tirar fotos com a parede ao fundo pintada de vermelho - cor do partido de seu antecessor Cido Sério (PT).Na manhã desta segunda-feira (2), a parede do gabinete já estava na cor azul, assim como o auditório da Prefeitura. A cor que, embora esteja na bandeira de Araçatuba, também faz parte da legenda tucana.Com a parede já pintada, Dilador posou para fotos com secretários e vereadores, inclusive da oposição.

Alexandre Souza/Folha da Região - 01/01/2017 Prefeito tucano reclamou da cor da parede e se recusou a dar entrevistas e tirar fotos no 1º dia Prefeito tucano reclamou da cor da parede e se recusou a dar entrevistas e tirar fotos no 1º dia



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão