Ajudado por expulsão e gol impedido de Ibra, United vence a 6ª seguida no Inglês

O Manchester United conquistou a sua sexta vitória seguida no Campeonato Inglês ao bater o West Ham por 2 a 0, fora de casa, no último duelo disputado nesta segunda-feira pela primeira rodada do segundo turno da competição. No confronto, a equipe visitante acabou sendo beneficiada por uma expulsão do meia Feghouli, já aos 14 minutos do primeiro tempo, em lance polêmico, e ainda por um gol marcado em posição de impedimento pelo sueco Ibrahimovic na etapa final.



O novo triunfo, de qualquer forma, manteve o embalo da equipe comandada pelo técnico José Mourinho, que chegou aos 39 pontos na sexta posição e colou de vez na zona de classificação para as competições europeias.



Com a mesma pontuação do United, mas em vantagem nos critérios de desempate, o Tottenham, quinto colocado, trava clássico com o líder Chelsea na quarta-feira, em casa, no complemento desta 20ª rodada. Já o West Ham ficou estacionado nos 22 pontos e ocupa a modesta 13ª posição.



Após manter a boa fase no Inglês, o United agora irá focar as suas atenções na Copa da Inglaterra, na qual terá pela frente o Reading, sábado, em casa. Um dia antes, o West Ham atuará em casa diante do Manchester City pela mesma competição.



Já pelo Inglês, o United só voltará a jogar no próximo dia 15, quando receberá o Liverpool em clássico no Old Trafford. Já o West Ham atuará em casa diante do Crystal Palace no dia 14.



Com o resultado, o Manchester United também passou a ostentar 13 partidas invictas nesta temporada europeia, na qual não perde desde quando caiu por 2 a 1 diante do Fenerbahçe, no dia 3 de novembro, pela Liga Europa.



No duelo fora de casa nesta segunda, o United ficou com um jogador a mais em campo a partir dos 14 minutos, quando o árbitro resolveu expulsar Feghouli após o jogador do time da casa dividir de carrinho com Jones, já no campo de ataque do West Ham. A decisão polêmica revoltou a equipe e provocou muitas reclamações contra o juiz.



E, mesmo com um homem a mais em campo, o United só foi conseguir abrir o placar aos 17 minutos da etapa final, por meio de uma jogada que envolveu dois jogadores colocados em campo por Mourinho apenas no segundo tempo. O garoto Rashford investiu pela esquerda da grande área, deixou um adversário no chão com uma finta e cruzou para trás para Mata, que entrou batendo de primeira no canto esquerdo do goleiro adversário: 1 a 0.



Já aos 32 minutos veio o segundo gol do United, este marcado de forma irregular. Após bobeada de um defensor na saída de bola, Herrera roubou e tocou para Ibrahimovic, impedido, receber finalizar para decretar o 2 a 0 no placar.







