Kazim realiza exames e fica perto de assinar contrato com o Corinthians Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 16h50





Comentários via Facebook:





O atacante Kazim realizou exames médicos nesta segunda-feira antes de fechar com o Corinthians. Se for aprovado, ele assinará contrato de duas temporadas com seu novo clube. Kazim, que é turco naturalizado inglês, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Coritiba.



O Corinthians acertou com clube paranaense o pagamento de cerca de R$ 1,5 milhão para contratar o jogador, que tinha compromisso com o clube paranaense até o fim deste ano.



A contratação de Kazim, de 30 anos, tem o aval do técnico Fábio Carille, que pensa em utilizar o jogador no ataque, formando dupla com Jô, que acertou seu retorno ao Corinthians no final de 2016.



Além de Kazim e Jô, o Corinthians também contratou o atacante Luidy, que veio do CRB, para o setor ofensivo. O clube ainda sonha fechar com o também atacante William Pottker, da Ponte Preta, que foi um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, com 14 gols.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão