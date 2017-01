Mulher denuncia suposta agressão e é presa por tráfico Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 15h22





Comentários via Facebook:



A Polícia Militar de Araçatuba prendeu em flagrante, por tráfico de drogas, uma mulher de 23 anos que chamou a polícia para denunciar ter sido vítima de agressão, na madrugada desta segunda-feira (2).



Segundo o boletim de ocorrência, ela, que é moradora no residencial Águas Claras, disse que três homens invadiram a casa dela e passaram a agredi-la com pauladas e tijoladas. Como a vítima tinha sangramento na cabeça e várias lesões pelo corpo, foi acionado o resgate para oferecer atendimento médico.



MACONHA

Enquanto aguardavam a chegada do resgate, os policiais sentiram cheiro de maconha. Em vistoria na residência, eles encontraram duas porções de maconha somando aproximadamente 400 gramas, uma balança de precisão, um rolo de fita adesiva usado para embalar entorpecente, 43 pinos plásticos vazios usados para acondicionar cocaína, além de dois aparelhos de celular desmontados e várias peças dos equipamentos dentro de uma embalagem.



A jovem assumiu a propriedade do entorpecente e demais materiais apreendidos, foi levada para o hospital e permaneceu sob escolta policial enquanto aguardava alta médica para ser levada ao plantão policial. Presa em flagrante, ela seria encaminhada para uma cadeia feminina na região.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão