Conta de Azealia Banks no Twitter é suspensa após denúncias de brasileiros

Após xingar e fazer comentários ofensivos ao Brasil, Azealia Banks realmente ganhou o ódio da internet brasileira. A rapper americana é o assunto desse início de ano. Ela fez uma postagem em seu perfil do Facebook criticando os comentários de brasileiros.



"Quando esses anormais do terceiro mundo vão parar de fazer spam com esse inglês errado falando sobre algo que não sabem? É hilário ser chamada de 'black whore' por brasileiros brancos. Eles deveriam se preocupar com a economia primeiro", publicou.



Então, os brasileiros começaram a criticá-la por sua atitude e ela continuou com as ofensas e xingamentos: "Não sabia que tinha internet na favela". Algumas horas depois, porém, ela apagou a postagem.



Os internautas se uniram para denunciar os perfis da cantora nas redes sociais - afinal, sem elas, ela perde boa parte de seu prestígio. Tanta repercussão resultou na suspensão de seu perfil no Twitter.







