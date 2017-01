Robbie Williams limpa as mãos com álcool em gel após tocar em fãs durante show Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 15h10





Comentários via Facebook: Atualização: 15h24 de 02/01/2017



Durante um show de réveillon em Londres, Inglaterra, Robbie Williams protagonizou um momento polêmico. Depois de tocar nas mãos de fãs que estavam na primeira fila da plateia, ele voltou ao palco e limpou as mãos com álcool gel.



Robbie foi flagrado fazendo uma expressão de nojo enquanto se higienizava.



O vídeo foi publicado em diversas redes sociais e muitos fãs o criticaram pela atitude. O cantor não se pronunciou sobre o assunto até agora.







