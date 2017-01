Após massacre, ministro da Justiça embarca para Manaus Agência Estado Link



O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, viaja ainda nesta segunda-feira, 2, para Manaus (AM) para se reunir com o governador do Amazonas, José Melo de Oliveira, e debater a situação dos presídios no Estado. Pelo menos 60 presidiários morreram em rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, entre a tarde de ontem e a manhã desta segunda-feira, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.



Nota



Mais cedo, em nota à imprensa, o ministro se colocou à disposição do governador "para tudo o que fosse preciso".



A nota cita que foram repassados R$ 44,7 milhões do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para o Fundo Penitenciário do Amazonas e que parte dos recursos será usada para "sanar os problemas".







