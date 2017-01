Dilador Borges: Araçatuba precisa de respeito e dignidade Dilador Borges Link



Araçatuba começou a escrever uma nova página de sua história. Fico muito feliz em ter sido escolhido por um número recorde de votos para ser o representante do nosso povo na reconstrução de nossa querida cidade. O sol do novo ano nos traz também a chance de realizarmos o nosso sonho de viver em um lugar no qual poderemos caminhar de cabeça erguida.



É hora de nossa comunidade ser elevada a agente de seu destino. Nosso povo já não pode ser mais tratado como uma entidade abstrata, que é barrada do centro das decisões, ficando, assim, à mercê de fanatismos demagógicos e refém de projetos de poder. Araçatuba precisa de lucidez para restaurar sua vocação para o crescimento, abandonando a mediocridade de grupos políticos que visam apenas à dominação pelo assistencialismo e a divisão do bem público entre poucos.



Somos um povo que não foge ao trabalho e ao dever cívico. E está na hora de exercermos essas virtudes com consciência política, promovendo um governo de coalizão, cujo objetivo é transformar o Executivo em um instrumento de ação social.



É um equívoco imaginar que Araçatuba será grande se ela se apoiar nos ombros de um povo que não tem condições mínimas de ter uma vida digna. Explorada, marginalizada, doente e triste, parte de nossos irmãos tem sido tratada como um apêndice à revelia de conchavos políticos que enchem a Prefeitura de projetos de perpetuação de poder.



Vejo uma grande necessidade de cortar na carne, valorizar os servidores públicos de carreira e implantar um projeto que devolva ao povo araçatubense a prosperidade baseada em mais esporte, saúde, segurança e, principalmente, educação. Antes mesmo da nossa posse já cortei secretarias, extinguindo cargos e mordomias.



As nomeações foram técnicas, abandonando e contrariando a velha prática política de usar o dinheiro público para sustentar vontades nada transparentes. Ao meu grupo de trabalho, já antecipei que não haverá regalias no exercício do serviço público. E aos servidores, já tenho oferecido minha mão para a valorização da classe, mas de uma forma que seja bom para todos, não apenas aos apadrinhados deste ou daquele.



Minha vice, Edna Flor, e eu nos apresentamos para servirmos como agentes de conciliação e de recomeço. Creio que administrar é levar em consideração, com respeito, todos os pontos de vista. E nesta pluralidade, encontrar a melhor saída e tomar as decisões com serenidade. Nosso norte será sempre o bem comum.



Não vou descansar um só dia enquanto houver um só desempregado, uma injustiça e um serviço público que deixe a desejar. Nada é mais doloroso que andar pelas ruas de nossa cidade e a cada esquina encontrar desesperança, vergonha e revolta.



Nosso desejo é de uma cidade digna e que nosso povo mais humilde não coma mais apenas o pão amargo da caridade. Araçatuba tem de ser boa o suficiente para ser boa para cada um de nós.





