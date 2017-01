Charles Borg: É mais compensador e sábio fazer pouco, mas benfeito Charles Borg Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 14h38





Comentários via Facebook:

Padre Charles Borg é vigário-geral da Diocese de Araçatuba Padre Charles Borg é vigário-geral da Diocese de Araçatuba



É época de projetos! Costuma-se iniciar o ano com propósitos em vista de elevar para melhor o cotidiano da vida. Contraponto ao desânimo que habitualmente acompanha o desmoronamento das metas emerge a sensata confiança de quem abre mão de listas de tarefas para concentrar esforços em reduzidos objetivos, flexíveis diante de imprevistos. É mais compensador e sábio fazer pouco, mas benfeito e com persistência. É a premissa-chave na atual mentalidade que insinua ser possível sucesso sem esforço, dinheiro sem trabalho, prazer sem compromissos, benefícios sem custos.



Uma segura sugestão de postura-guia para quem quer fazer a hora e não esperar acontecer, é a adoção da caridade como conduta prioritária de referência. Entende-se por caridade a opção de tratar com generosa consideração a todas as pessoas, indistintamente. Uma opção pensada e querida! Pois vive-se numa cultura onde o outro somente tem valor enquanto representa alguma utilidade.



É um programa com evidentes exigências, pois envolve, previsivelmente, uma rigorosa disciplina sobre as inatas tendências de simpatias e antipatias. Afinal, são muitas as situações tensas enfrentadas nas lidas cotidianas, tanto no espaço familiar, como também em ambiente de trabalho e no convívio social. Nos vários contratempos da vida fica fácil encontrar fundadas justificativas para abandonar o respeito e ignorar o próximo.



Agir incondicionalmente com caridade demanda, como ulterior predisposição, humildade. Agir com humildade significa, em linhas gerais, esquecer-se do ego. Vigiar que os próprios interesses não ocupem o centro da própria atividade. Mesmo uma rápida análise sobre o comportamento moderno induz a perceber que o egocentrismo representa um dos graves entraves para um salutar convívio entre cidadãos.



O obsessivo narcisismo dificulta, entre outras atividades, a possibilidade de um diálogo produtivo. Fechadas nos próprios valores, as pessoas estão desaprendendo a dialogar. Não se sabe mais escutar. Multiplicam-se as vozes, reduzem-se os ouvidos! Fenômeno intrigante no atual convívio social indica que as pessoas escutam apenas a quem pensa igual.



Sumariamente se desqualifica quem pensa diferente. Não se suporta contestação. Postura preconceituosa, que priva o sujeito de ampliar conhecimentos e barra terminantemente a possibilidade de conversações saudáveis e produtivas. Sem diálogos desarmados caminha-se, perigosamente, para o isolamento. Urge cultivar a humildade, se o propósito permanece agir com caridade.



A realização depende das escolhas que se fazem! Escolher a caridade como postura-guia para o ano que começa representa, fundamentalmente, agir com gratuidade. Agir com gratuidade resulta em desempenhar tarefas e abraçar iniciativas sem pensar em recompensas ou reconhecimentos. É agir pela satisfação de fazer o bem, de estar a serviço. É conhecer, enfim, a alegria e a leveza da liberdade!



Feliz Ano-novo!





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão