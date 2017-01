Passarela de pedestres sobre a Elyeser vira palco para assaltos Lázaro Jr. Link



Estrutura é passagem 'segura' para pedestres que vão ao Verde Parque e Águas Claras







Desta vez, uma mulher procurou a polícia para denunciar que foi assaltada na passarela. O crime aconteceu no último dia 25 de dezembro. A vítima, uma mulher de 37 anos, moradora no bairro Chácaras TV, contou que retornava para casa, por volta das 20h30, utilizando a passarela, e foi abordada por dois homens que estavam de bicicleta. Um dos suspeitos falou que estava armado e ameaçou atirar na vítima caso não entregasse a bolsa que carregava. Ele ainda falou para a mulher que não era para olhar para ele.



Acuada, a vítima atendeu a ordem, entregou a bolsa e seguiu sem olhar para trás. Foram roubados documentos pessoais, documento de um veículo, cartões de crédito, agenda, livros, bijuterias, um talão de cheque, R$ 200 em dinheiro e até medicamentos que eram utilizados pela vítima. Os ladrões também roubaram o celular da mulher.





PATRULHA

A Polícia Militar Rodoviária afirma que ainda não registrou em suas estatísticas criminais ocorrências de furto ou roubo na passarela de pedestres citada. A corporação vai oficiar o DER sobre a necessidade de iluminação no local para torná-la mais segura, porém, orienta os pedestres que precisam utilizá-la no período noturno, que redobrem a atenção.



O CPI-10 (Comando de Policiamento do Interior) de Araçatuba informou que está ciente destes delitos, apesar de a vítima ter procurado direto a delegacia, e já inseriu o local no plano de prioridade de policiamento, inclusive nos horários noturnos, para evitar que as pessoas de bem sejam vítimas.





