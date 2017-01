Comgás foi ação que melhor remunerou acionista em 2016, diz Economatica Agência Estado Link



A ação da Comgás foi a que melhor remunerou seus acionistas em 2016, de acordo com levantamento feito pela consultoria Economatica para o indicador "dividend yield" no ano. Para o cálculo divide-se a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio em 2016 sobre o preço da ação no dia 30 de dezembro de 2015 por companhias de capital aberto na BM&FBovespa que tenham negociado em média por dia mais de R$ 1 milhão.



Atrás da Comgás, veio Sanepar, de saneamento, com 16,65% de dividend yield, e a sucroalcooleira Taesa, em terceiro lugar, com 16,14%. Fleury, Cemig, Estácio, Qualicorp, Banco ABC Brasil, Ferbasa e Banrisul completam as dez primeiras posições, com pagamento de proventos acima de 10%.



Numa simulação para 2017, tendo como premissa a manutenção da política de remuneração aos acionistas das companhias e geração de lucro suficiente para repetir o desempenho na distribuição de dividendos e juros sobre capital neste ano, Comgás continuaria liderando esse indicador, seguida por Qualicorp e Fleury.







