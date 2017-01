Após cirurgias e reabilitação, Jéssica conquista o diploma Amanda Lino Link



Álbum de família Há dois anos, concluir a graduação parecia ser um objetivo impossível para Jéssica Cussioli Há dois anos, concluir a graduação parecia ser um objetivo impossível para Jéssica Cussioli







Mesmo diante de tantas dificuldades, seus pais, a enfermeira Evani Alves Farias Cussioli, 45, e o motorista Jurandir Antonelli Cussioli, 50, foram perseverantes. Para eles, Deus e os médicos deram uma nova chance de viver à filha. Jéssica foi a primeira paciente do País a ser submetida a uma cirurgia para a colocação simultânea de três placas de titânio para reconstrução craniofacial. O procedimento foi realizado em maio de 2015 Hospital de Clínicas da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).



No entanto, devido a complicações, inclusive com risco de morte - convulsões e fortes dores de cabeça -, a cirurgia precisou ser refeita, também na Unicamp. A paciente recebeu alta e voltou para casa em setembro de 2015, quando retomou o processo de reabilitação semanal com atendimento multiprofissional (fisioterapia, hidroterapia, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, pilates e academia), que já era realizado antes da cirurgia.





A união entre fé e ciência ajudou Jéssica Alves Farias Cussioli, 25, de Araçatuba, a realizar um sonho que há dois anos parecia impossível: graduar-se em psicologia. A colação de grau ocorreu no último dia 22, e a jovem agora busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Na reta final da faculdade e com o trabalho de conclusão de curso entregue, ela bateu a cabeça em uma caçamba e o acidente mudou completamente a sua vida em 2014.



