Novo governador de Porto Rico propõe referendo sobre permanência nos EUA

O novo governador de Porto Rico propôs nesta segunda-feira uma série de medidas para aliviar a crise na ilha, uma Estado livre associado aos Estados Unidos, entre elas a realização de um referendo sobre permanência dentro do sistema norte-americano.



Ricardo Rossello pretende também impulsionar parcerias público-privadas e usar os recursos arrecadados para ajudar o sistema de pensões do país, que enfrenta um déficit de US$ 40 bilhões.



Ele também prometeu trabalhar próximo ao comitê criado pelo Congresso dos EUA para supervisionar a crise nas finanças da ilha. Fonte: Associated Press.







