Sírio é preso na Alemanha sob suspeita de tramar atentado terrorista

Um homem de nacionalidade síria foi detido nesta segunda-feira na Alemanha, sob a suspeita de pedir 180 mil euros ao grupo extremista Estado Islâmico para comprar veículos que seriam usados para um ou vários atentados terroristas.



Segundo as autoridades locais, o homem de 38 anos, que chegou ao país em 2014 pedindo asilo, foi preso no sábado em Saarbruecken, perto da fronteira com a França. Ele foi acusado de recolher dinheiro que seria usado no plano.



Promotores o acusaram de contactar alguém na Síria "que sabia estar em posição de pedir dinheiro ao EI para financiar o terrorismo".



Em um comunicado em separado, a polícia afirmou que o suspeito buscou o Estado Islâmico para preparar um cenário que contaria com a ajuda de veículos preparados na Alemanha, França, Bélgica e Holanda".



No interrogatório, o homem admitiu ter contato com o EI, mas negou ter "intenções terroristas", disse. Fonte: Associated Press.







