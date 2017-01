Polícia Militar prende acusado de roubo e recupera objetos Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 12h28





Comentários via Facebook: Atualização: 15h00 de 02/01/2017

Lázaro Jr./Folha da Região - 02/01/2017 Parte dos objetos que foram recuperados após prisão de acusados de vários crimes na cidade Parte dos objetos que foram recuperados após prisão de acusados de vários crimes na cidade



A Polícia Militar conseguiu recuperar diversos objetos que podem ter sido furtados de residências após prender um homem de 27 anos, morador no Jardim Primavera, em Araçatuba, na tarde do último sábado (31). O flagrante aconteceu após uma mulher ter um celular roubado.



A vítima registrou o boletim de ocorrência do roubo na sexta-feira (30) e no sábado, ao ver a viatura da polícia, apontou o acusado como sendo o autor do crime.



Os policiais saíram em patrulhamento e encontraram o acusado, que saiu correndo, pulou muros das residências próximas e fugiu pedalando uma bicicleta que encontrou na rua. Ele foi detido após ser encontrado escondido debaixo da cama em um imóvel na rua José Geraldi.



O acusado estava com uma carteira feminina que confessou ter furtado de um veículo estacionado em uma rua nas imediações. Ele também confessou o roubo do celular, que não foi encontrado.



Enquanto era registrado o boletim de ocorrência, outra vítima foi à delegacia denunciar o roubo de uma bolsa que foi recuperada. Na ação, ele simulou estar armado e foi reconhecido.



Após prendê-lo em flagrante por esses crimes, os policias foram até a casa de dois suspeitos indicados pelo acusado, onde foram apreendidos diversos objetos que ele alegou serem produtos de crime.



Foram recolhidas duas bolsas, mesa de som, microfone, caixa de som, amplificador, câmeras de vídeo, ferramentas, bicicleta, sela de montaria, filmadora, aparelho de DVD, tablet, monitor de vídeo, joias diversas, vários aparelhos de celular e dois relógios de pulso, entre outros produtos.



A polícia tentará identificar outras possíveis vítimas do acusado, que foi levado para a cadeia de Penápolis.





