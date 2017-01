Dilador Borges dá posse ao seu secretariado Ronaldo Ruiz Galdino Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 12h06





Atualização: 12h17 de 02/01/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 02/02/2017 Dilador e Edna posam para foto com secretários no gabinete do prefeito Dilador e Edna posam para foto com secretários no gabinete do prefeito



O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), deu posse, na manhã desta segunda-feira (2), aos seus secretários municipais. Três deles já haviam sido empossados no domingo: Ermenegildo Nava (Assuntos Jurídicos), Carmem Sílvia Guariente (Saúde) e Antonio Erivaldo Gomes Assêncio (Segurança).



O chefe de gabinete e secretário de Administração, Deocleciano Borella Júnior, falou em nome dos titulares de pasta. Ele afirmou que vai dar o melhor de si para melhorar o município. “Posso até não ter competência, mas vontade não me falta”, assinalou Borella.



Dilador disse aos servidores que ele e sua vice, Edna Flor (PPS), vieram para somar ao quadro dos servidores, no sentido de promover o avanço que a cidade precisa. “O que for bom nós vamos manter, o que for mais ou menos vamos melhorar e o que não estiver funcionando vamos mudar”, disse o prefeito.







