Procurado da Justiça é flagrado com faca em bar

Um homem de 49 anos, morador no bairro Novo Paraíso, em Araçatuba, foi preso na tarde do último sábado (31) após ser flagrado ingerindo bebida alcoólica em um bar na rodoviária da cidade. Ele portava uma faca e era foragido da Justiça.



Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares surpreenderam o acusado nesse bar com outro rapaz e durante abordagem, foi encontrada com ele uma faca.



Ao consultar a documentação do suspeito, os policiais descobriram que havia contra ele um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal de Dracena.



O homem foi levado para o plantão policial e depois encaminhado à cadeia da cidade.





