Após desentendimento, mãe esfaqueia filho na virada do ano

Segunda-Feira - 02/01/2017 - 11h21





Uma dona de casa de 52 anos foi parar na delegacia na madrugada de domingo (1), acusada de esfaquear o filho, um pedreiro de 35 anos, na residência da família, no bairro Boa Vista, em Araçatuba. O homem também foi ouvido após receber atendimento médico e a mulher foi liberada.



Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até a casa onde aconteceu o crime no final da noite de sábado (31), após denúncia. Eles encontraram a dona de casa com a roupa suja de sangue, tentando deixar o imóvel. Ela foi detida e contou que esfaqueou o filho, revidando agressão anterior cometida por ele.



A vítima foi encontrada desacordada, sentada e com ferimento. Levado ao pronto-socorro da Santa Casa e após receber atendimento médico, o pedreiro contou que ingeriu bebida alcoólica, assim com a mãe dele, se desentenderam e partiram para a agressão física mútua. Durante a briga, a dona de casa o feriu com a faca.



Equipe do IC (Instituto de Criminalística) foi à residência para realização de perícia e apreendeu uma faca suja de sangue. Após receber alta, o pedreiro foi levado ao plantão policial e seria encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de embriaguez e de corpo de delito.



O delegado plantonista entendeu que a dona de casa agiu em legítima defesa, por isso, após ouvi-la, a liberou. Entretanto, será instaurado inquérito e a mulher responderá pelo crime de lesão corporal.





