Polícia Militar prende jovem com moto furtada

A Polícia Militar prendeu em flagrante um desempregado de 18 anos, morador no Jardim São Rafael, em Araçatuba, conduzindo uma motocicleta furtada em Auriflama. Ele foi detido na noite de sábado (31) próximo ao cruzamento da avenida Clibas de Almeida Prado com a avenida Jorge Melhem Rezek.



Policiais em patrulhamento viram o acusado conduzindo uma moto Titan ano 2002, com placa de Auriflama. Entretanto, perceberam que a placa do veículo estava levantada, por isso, decidiram fazer a abordagem.



Após ser constatado que o veículo era furtado, o desempregado disse que o conseguiu em um "rolo" com outra motocicleta, mas não soube informar com quem e nem que moto teria oferecido em troca.



Preso em flagrante por receptação, ele foi levado ao plantão policial e teve a fiança arbitrada em R$ 900. O dinheiro foi apresentado e ele responderá pelo crime em liberdade.



O proprietário da moto foi localizado e ela lhe foi devolvida.





