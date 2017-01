Muguruza vence Stosur na estreia no Torneio de Brisbane Agência Estado Link



A espanhola Garbiñe Muguruza começou o Torneio de Brisbane, na Austrália, frustrando a torcida local. Nesta segunda-feira, a número 7 do mundo avançou às oitavas de final ao superar a australiana Samantha Stosur, a 21ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (2/7) e 7/5, em pouco menos de três horas.



Stosur tem histórico ruim em Brisbane, mesmo quando ocupava as primeiras posições do ranking, com apenas quatro vitórias em seis aparições no evento. E ela voltou a frustrar os fãs australianos, pois liderava o terceiro set por 4/2, mas permitiu a virada de Muguruza, que agora vai duelar nas oitavas de final com a russa Daria Kasatkina.



Uma potencial adversária de Muguruza nas quartas de final é a também russa Svetlana Kuznetsova. A veterana, número 9 do mundo, teve uma estreia mais fácil em Brisbane ao derrotar a norte-americana Louisa Chirico, 67ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.



As outras duas cabeças de chave que atuaram nesta segunda-feira em Brisbane também se deram bem. Número 14 do mundo, a ucraniana Elina Svitolina aplicou um duplo 6/3 na porto-riquenha Monica Puig, 32ª colocada no ranking e campeã olímpica. Sua próxima rival vai ser a norte-americana Shelby Rogers.



Em um jogo de três tie-breaks, a italiana Roberta Vinci, número 18 do mundo, bateu a ucraniana Katerryna Bondarenko, a 68ª colocada no ranking. Agora ela vai duelar com a japonesa Misaki Doi.



Apenas a número 271 do mundo, a australiana Ashleigh Barty será a adversária de estreia da alemã Angelique Kerber, a líder do ranking da WTA, após bater a sérvia Aleksandra Krunic por duplo 6/2. A eslovaca Dominika Cibulkova vai estrear contra a chinesa Shuai Zhang, enquanto a checa Karolina Pliskova terá pela frente a norte-americana Asia Muhammad.



ESTREIA ADIADA - A chuva em Auckland adiou a partida de estreia de Serena Williams no evento neozelandês, diante da francesa Pauline Parmentier. Só dois jogos foram realizados nesta segunda-feira na competição, com vitórias das checas Lucie Safarova e Barbora Strycova.







