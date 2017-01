Adolescente se fere ao cair com moto em rodovia Lázaro Jr. Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 10h27





Comentários via Facebook:



Um adolescente de 16 anos, residente no Jardim Pinheiros, em Araçatuba, ficou ferido ao cair com uma motocicleta na manhã de domingo (1) na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463). Ele disse que estava de carona com um amigo que o abandonou no local ao perceber a presença da viatura de resgate.



A Polícia Militar Rodoviária foi informada pouco antes das 8h sobre um acidente de trânsito com vítima na rodovia, próximo ao pontilhão sob a linha férrea, e enviou uma equipe ao local.



Ao chegaram ao destino, os policiais constataram que a viatura de resgate já havia socorrido a vítima, por isso, foram ao pronto-socorro da Santa Casa, onde o garoto recebia atendimento médico.



Enquanto era atendido, o adolescente contou que estava em uma festa e que pegou carona para ir a outra festa. No caminho, o condutor da moto perdeu o controle e caiu com o veículo, derrubando-o também.



De acordo com ele, o amigo só foi embora quando percebeu que o socorro estava chegando. Ele não informou o nome nem o endereço dessa pessoa.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu um corte na cabeça, fraturou a clavícula e permaneceu sob cuidados médicos.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão