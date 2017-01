Governo russo convida filhos de diplomatas expulsos dos EUA para festividades Agência Estado Link



O governo russo convidou as crianças, filhas dos diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos após a denúncia por interferência hacker nas eleições presidenciais, para as festividades de Ano Novo no Kremlin, de acordo com a agência de notícias estatal da Rússia, Tass.



Na última semana, a Casa Branca ordenou que 35 diplomatas saíssem dos EUA como parte das medidas com o objetivo de punir a Rússia por supostamente ter interferido através de hackeamento nas eleições presidenciais norte-americanas. Muitos dos diplomatas chegaram em Moscou no começo desta segunda-feira.



Algumas autoridades criticaram a expulsão e afirmaram que a ação prejudicou as celebrações de Ano Novo das famílias, uma data importante para os russos.



Elena Krylova, porta-voz da administração do governo da Rússia, foi citada pela agência de notícias Tass afirmando que uma visita para as crianças no Kremlin estava sendo organizada. Fonte: Associated Press.







