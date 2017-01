China inicia 2017 encoberta por densa camada de poluíção e governo emite alertas Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 10h05





Comentários via Facebook:





Pequim e outras cidades do norte e centro da China foram encobertas por uma espessa fumaça nesta segunda-feira, levando as autoridades a atrasarem dezenas de voos e fecharem estradas próximas.



O Escritório Municipal de Proteção Ambiental de Pequim estendeu um alerta "para a poluição do ar por mais três dias. A fumaça em Pequim estava prevista para acabar nesta segunda-feira.



O "alerta laranja" é o terceiro nível, precedendo um "alerta vermelho", no sistema de alertas de quatro camadas. No domingo, 25 cidades da China emitiram "alertas vermelho" por causa da poluição, o que leva à suspensão das aulas escolares, fábricas fecham e áreas em construção ficam paralisada.



Mais de 300 voos da cidade de Tianjin, no norte, foram cancelados no domingo devido à má visibilidade. Autoridades implementaram equipes de inspetores para verificar os poluentos das fábricas, de acordo com relatórios. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão