Homem de "saidinha" cai de moto e é preso por embriaguez

O desempregado Antônio Carlos Nunes, 31 anos, que cumpre pena na penitenciária de Valparaíso e estava de saída temporária de final de ano, foi preso em Araçatuba na manhã de domingo (1) por embriaguez ao volante, após se envolver em acidente de trânsito e fugir. Ele, que não possui habilitação, estava com uma moto com licenciamento vencido e sem capacete quando foi detido.



O flagrante aconteceu por volta das 8h de domingo (2), quando policiais militares surpreenderam o acusado pela rotatória da avenida Waldir Felizola de Moraes com a rua Fundadores, em alta velocidade e sem capacete. Segundo a polícia, ele estava com a roupa suja e toda rasgada.



Foi dado sinal de parada e como não atendeu, teve início o acompanhamento sentido ao centro. O acusado entrou na rua Silva Grota e após percorrer alguns metros, perdeu o controle de direção e caiu.



Ao checar a documentação dele, os policiais constataram que mora no bairro São José, em Araçatuba, e que estava de saída temporária da penitenciária de Valparaíso.

O acusado revelou que momentos antes se envolveu em um acidente de trânsito na avenida Brasília, na queda perdeu o capacete e fugiu. A moto pertence a um primo dele e foi apreendida por estar com o licenciamento vencido.



Como apresentava sinais de embriaguez, o desempregado concordou em fazer o teste do bafômetro, que apontou 0,59 miligramas por litro de álcool por litro de ar alveolar.



Ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e como já cumpre pena no sistema penitenciário, não teve direito a fiança. O acusado também perdeu o benefício do regime semiaberto para cumprimento de pena.





