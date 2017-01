PMI industrial da Alemanha sobe a 55,6 em dezembro, maior nível em quase 3 anos Agência Estado Link



O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da Alemanha subiu para 55,6 em dezembro, de 54,3 em novembro, no maior nível em 35 meses, segundo dados publicados hoje pela Markit Economics. A média do quarto trimestre foi de 55,0, a mais alta em quase três anos.



O resultado de dezembro ficou ligeiramente acima da expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam alta a 55,5. Leitura acima da marca de 50,0 indica que a indústria alemã continuou se expandindo no mês passado.



O dado de dezembro também marcou o avanço mais acentuado desde julho.







