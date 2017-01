PMI industrial da Índia cai para 49,6 em dezembro, de 52,3 em novembro Agência Estado Link



O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Índia caiu para 49,6 em dezembro, de 52,3 em novembro, na primeira queda em um ano, uma vez que a escassez de caixa na economia do país tem pesado nas novas encomendas, divulgou o IHS Markit e Nikkei.



Números acima de 50 indicam expansão das atividades fabris, enquanto uma leitura abaixo desse patamar representa contração.



"A escassez de dinheiro na economia dirigiu a produção e as novas encomendas na direção errada, interrompendo assim uma sequência contínua de crescimento que havia sido vista ao longo de 2016", disse Pollyanna De Lima, economista da IHS Markit. Fonte: Dow Jones Newswires.







