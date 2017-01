Filha da pivô do caso de corrupção na Coreia do Sul é presa na Dinamarca Agência Estado Link



Segunda-Feira - 02/01/2017 - 05h10





Comentários via Facebook:





A filha de Choi Soon-sil, considerada o pivô de uma trama de corrupção e tráfico de influência que levou o Parlamento a pedir o afastamento da presidente sul-coreana, Park Geun-hye, foi presa nesta segunda-feira na Dinamarca, segundo informações divulgadas por promotores sul-coreanos.



A polícia da Dinamarca prendeu a filha de Choi, Chung Yoo-ra, no fim de semana em meio a acusações dela permanecer no país europeu de forma ilegal. Agora, a jovem de 20 anos deve ser extraditada ao país asiático.



A presidente da Coreia do Sul foi acusada de no mês passado por legisladores em meio a um enorme descontentamento da população depois que promotores acusaram Park de permitir que sua amiga de longa data Choi Soon-sil extorquisse empresas e controlasse o governo.



A Coreia do Sul pediu à Interpol que procurasse Chung porque ela não voltou para responder a perguntas sobre o escândalo.



A agência de notícias Yonhap da Coreia do Sul relata que Chung, que é ex-membro da equipe nacional de equitação, supostamente aproveitou o relacionamento com Park para obter favores injustificados na Universidade de Seul. Fonte: Associated Press







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão