Obama moderniza sistema de tecnologia da Casa Branca para receber Trump

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, começou a preparar a sua partida da Casa Branca e ordenou que sua equipe atualizasse a tecnologia de envelhecimento da Casa Branca para o seu sucessor. Novos computadores foram comprados e uma internet mais veloz foi instalada.



Os planos de modernização não incluem um serviço de correio. Mas esse método de entrega pode voltar sob o mandato do presidente eleito, Donald Trump. Apesar do uso constante de sua conta no Twitter para se comunicar, Trump pode estar se inclinando para uma tecnologia antiga a fim de garantir a segurança de mensagens sensíveis.



"É muito importante, se você tem algo muito importante, escrever e receber pelo correio, à moda antiga, porque nenhum computador é seguro", disse o republicano em resposta a questões sobre ataques cibernéticos, supostamente causado por russos, durante a campanha presidencial.



Ao passo em que Trump se aproxima da posse, algumas das maiores questões envolvendo seu relacionamento com a tecnologia dirão respeito a questões de segurança. Agências de inteligência norte-americanas dizem que a Rússia invadiu os sistemas do Comitê Nacional Democrata e de um assessor da candidata democrata na eleição, Hillary Clinton, expondo as vulnerabilidades dos sistemas em Washington.



Revelações de que Hillary usou um servidor de e-mail pessoa enquanto servia o governo Obama como secretária de Estado também evidenciaram práticas descuidadas do governo. Fonte: Associated Press.







