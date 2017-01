Em Recife, cerimônia de posse de vereadores tem vira-lata trajado a rigor Agência Estado Link



Domingo - 01/01/2017 - 20h40





Comentários via Facebook:





A cerimônia de posse dos novos vereadores de Recife deste domingo, 1º, teve a participação de um vira-lata trajado a rigor. O vira-lata Guiri-Guiri foi o principal cabo eleitoral do vereador Ricardo Cruz (PPS), eleito com 4.547 votos.



Ricardo Cruz afirmou que a presença do cachorro é uma homenagem mais do que justa. "Guiri-Guiri participou das eleições em 2012 para vereador, participou em 2014 na campanha para deputado e agora novamente para vereador. Como graças a Deus conseguimos, nada mais justo do que trazê-lo para cerimônia. Ele merece. Foi um cabo eleitoral forte", disse o vereador em tom bem humorado.



A ida de Guiri-Guiri à posse não foi à toa. Simboliza a principal bandeira do vereador do Recife: a causa animal. Em entrevista ao jornal "O Estado de S. Paulo", o parlamentar, que integra a base aliada do prefeito Geraldo Julio (PSB), afirmou que lutará para implementar políticas públicas em defesa dos animais - entre elas, a regulamentação da tração animal e a pressão para o Executivo destravar a construção do Hospital Veterinário.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão