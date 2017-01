Temer lamenta mortes em Campinas na virada do ano Agência Estado Link



O presidente Michel Temer (PMDB) lamentou, em sua conta no Twitter, as mortes ocorridas em Campinas (SP), pouco antes da virada do ano, nesta madrugada. "Lamentamos profundamente as mortes ocorridas em Campinas. Manifestamos nosso pesar junto às famílias. Que 2017 seja um ano de mais paz!", escreveu o presidente.



Um homem matou a ex-mulher, o filho e mais 10 pessoas a tiros. Outras três ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais da região. O autor dos disparos, cometeu suicídio em seguida. O crime aconteceu no Jardim Aurélia. Morreram a ex-mulher do autor dos disparos Isamara Filier, de 41 anos, o filho, de 8 anos, Liliane Ferreira Donato, 44 anos, Rafael Filier, 33, Antonia Dalma Ferreira de Freitas, 62 anos, Abadia das Graças Ferreira, 56, Paulo de Almeida, 61, Ana Luzia Ferreira, 52, Luzia Maia Ferreira, 85, Larissa Ferreira de Almeida, 24, Carolina de Oliveira Batista, 26 e Alessandra Ferreira de Freitas, 40. Só quatro pessoas que estavam na festa não foram atingidas pelos disparos.



Mais cedo, o presidente já havia usado sua conta no Twitter para publicar links com textos sobre planos e metas do seu governo com a hashtag #120dias.







