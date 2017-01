Papa sobre atentado: "a violência nos atingiu mesmo nesta noite de esperança" Agência Estado Link



Domingo - 01/01/2017 - 13h35





Comentários via Facebook:





Na saudação de ano novo neste domingo, o Papa Francisco disse que 2017 vai ser um ano bom se as pessoas fizerem o bem e rejeitarem o ódio. O pontífice lamentou também o atentado na Turquia e orou por aqueles que lidam com o terrorismo, que tem mergulhado o mundo em "medo e perplexidade".



"O ano novo será bom na medida que cada um de nós, com a ajuda de Deus, tentarmos fazer o bem, no dia a dia. É assim que a paz é criada", disse o Papa a uma multidão de 50 mil fies, turistas e romanos na Basílica de São Pedro.



O pontífice também lamentou a forma com que o ano começou, em referência ao atentado na Turquia, que deixou pelo menos 39 mortos em uma boate de Istambul. "Infelizmente, a violência nos atingiu mesmo nesta noite de bons desejos e esperança".







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão