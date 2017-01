Neymar deseja 'feliz ano novo' ao lado de Bruna Marquezine Agência Estado Link



Domingo - 01/01/2017 - 12h40





Nos últimos dias, a reconciliação de Neymar e Bruna Marquezine já vinha sendo especulada, mas a foto usada pelo jogador para desejar 'feliz ano novo' parece encerrar os boatos. No clique, a atriz aparece beijando Neymar na testa e, ao lado, está um emoji de coração.



A foto foi publicada na seção 'Stories' do Instagram do jogador. Bruna Marquezine também compartilhou na rede social fotos e vídeos de sua festa de réveillon, mas Neymar não aparece nos registros.







