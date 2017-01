Kelvin se despede do São Paulo, agradece e diz: 'Até logo' Agência Estado Link



Um dos destaques do São Paulo no primeiro semestre, principalmente na Copa Libertadores, o atacante Kelvin está de saída do Morumbi. O contrato dele por empréstimo acabou no sábado e não será renovado. O Porto não o cederia temporariamente de novo e o São Paulo não tinha os recursos para investir na compra dos direitos econômicos.



Pelas redes sociais, o jogador de 23 anos se despediu do clube e deixou claro que pretende voltar. "Um ano com muitas dificuldades, momentos alegres e tristes. Ao São Paulo, só tenho a agradecer do fundo do coração, clube que eu tive mais sequência de jogos no profissional até hoje. Obrigado por ajudar no meu crescimento como jogador e como pessoa. Saio de cabeça erguida e muito orgulhoso de ter vestido esse manto! Até logo", escreveu no Instagram.



Depois de uma passagem apagada pelo Palmeiras, onde teve poucas chances, Kelvin quase não foi utilizado pelo São Paulo durante o Paulistão. Ele, entretanto, foi bem em partidas decisivas da Libertadores, sempre atuando bem aberto pelas pontas, e ganhou o carinho do torcedor.



No Brasileirão, foi titular praticamente todo o tempo em que esteve disponível. Sua passagem pelo São Paulo, porém, foi encurtada por uma lesão durante a goleada por 5 a 0 sobre o Corinthians, no comecinho de novembro.







