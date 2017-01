Acidente com fogos deixa 10 feridos em Mongaguá Agência Estado Link



Uma bateria de fogos caiu de um andaime durante a festa de réveillon em Mongaguá, no litoral paulista, e deixou ao menos 10 pessoas feridas na madrugada deste domingo, 1. De acordo com informações da polícia militar, os ferimentos foram leves e todos foram liberados no mesmo local.



Em nota, a Prefeitura de Mongaguá lamentou o episódio e informou que as equipes de socorro (SAMU e unidades móveis de saúde) prestaram o atendimento "imediato às vítimas, todas com escoriações leves". Esclareceu ainda que apura as causas do acidente.







