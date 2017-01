ONU: Guterres deve enfrentar dificuldades com governo de Trump Agência Estado Link



O novo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antonio Guterres, tomou posse hoje pedindo que todas as pessoas do mundo coloquem "a paz em primeiro lugar" neste novo ano. Ele tomou as rédeas prometendo ser um "construtor de pontes", mas deve enfrentar dificuldades com o governo de Donald Trump nos Estados Unidos.



Em meados de dezembro, Guterres disse que envolverá todos os governos em sua administração "e, com certeza, também com o próximo governo dos Estados Unidos". Mas Trump tem mostrado pouco interesse no multilateralismo. Desta forma, além de Guterres começar seu mandato enfrentando conflitos na Síria, Sudão, crises globais do terrorismo e mudanças climáticas, o apoio dos EUA às Nações Unidas continua a ser um ponto de interrogação. Os EUA têm papel importante na ONU, já que contribuem com 22% do orçamento ordinário da organização.



Em seu Twitter, Trump criticou a ONU. Segundo ele, a organização "tem um grande potencial, mas agora é apenas um clube para pessoas se reunirem, conversarem e passarem momentos agradáveis. Muito triste!". Em outra publicação, ele chegou a dizer que a partir do dia 20 de janeiro, que é quando ele toma posse, as coisas serão diferentes.







