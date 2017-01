Coreia do Sul: presidente afastada nega crimes e acusa seus opositores Agência Estado Link



A presidente afastada da Coreia do Sul, Park Geun-hye, negou veemente as acusações de que ela teria conspirado com uma amiga de longa data para extorquir dinheiro e favores de empresas no país. Em uma entrevista coletiva neste domingo, a presidente também acusou seus opositores de armarem contra ela.



A agência de notícias Yonhap disse que Park negou que tenha dado a sua amiga Choi Soon-sil, que está presa, um controle extraordinário sobre as decisões governamentais e também refutou as alegações de que sua administração colocou em "uma lista negra" o nome de vários artistas por causa de suas opiniões políticas.



A reunião de Park com um grupo seleto de repórteres foi a primeira vez que ela falou com a mídia desde que o parlamento deferiu seu afastamento, em 9 de dezembro. O Tribunal Constitucional tem agora seis meses para decidir se ela deve ou não ser permanentemente retirada do cargo.







