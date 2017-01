Cantareira atinge 75,4%, duas vezes e meia a mais do que há um ano Agência Estado Link



O nível do Sistema Cantareira, principal manancial de abastecimento da Grande São Paulo, alcançou 75,4% da capacidade neste domingo, 1º, considerando-se as duas cotas do volume morto, de acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O volume é 0,3 ponto porcentual menor na comparação com sábado, mas é duas vezes e meia maior do que o observado há exato um ano (29,9%), quando as represas se recuperavam de um longo período de secas.



Conforme a Sabesp, nas últimas 24 horas choveu 8,4 mm sobre os reservatórios do Cantareira - a média histórica para janeiro é de 262,6 mm.



Em relação aos outros sistemas que abastecem a Grande São Paulo, o Guarapiranga diminuiu 2,2 pontos porcentuais, para 72,7% da capacidade. Já o Rio Claro reduziu 2,5 pontos porcentuais, para 82,3%. No Rio Grande, houve redução de 0,2 ponto, para 88,4%. No Alto Tietê, para 43,3% (-0,1 p.p.) e no Alto Cotia, 96,9% (+1,3 p.p.).







