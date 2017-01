Vítimas de ataque terrorista em Istambul são de diversos países, diz ministra Agência Estado Link



A ministra da Família e Políticas Sociais da Turquia, Fatma Betul Sayan Kaya afirmou que as vítimas de um ataque terrorista a uma casa noturna em Istambul na festa de Ano Novo, são de diversas nacionalidades, incluindo Arábia Saudita, Marrocos, Líbano, Líbia e Israel, além de outros países.



O atentado deixou 39 mortos e cerca de 70 feridos. A ministra falou com a imprensa na parte externa de um hospital, após visitar feridos. Até o momento, nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque.



O governo turco, no que se tornou uma medida comum, impôs uma proibição sobre a mídia em relação a cobertura do ataque, não sendo possível divulgar informações sobre as investigações em andamento que não sejam detalhes informados pelas autoridades. O país vive sob Estado de Emergência após uma tentativa de golpe em 2016. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.







