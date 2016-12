Felicio consegue seu primeiro 'double-double', mas Bulls perde Agência Estado Link



Mesmo saindo do banco de reservas, Cristiano Felício teve, na noite de sexta-feira, uma das suas melhores atuações na NBA. Pela primeira vez na liga norte-americana de basquete o jogador brasileiro conseguiu um double-double, anotando mais de dois dígitos em duas estatísticas. Foram 12 pontos e 12 rebotes em apenas 22 minutos em quadra. Não impediu, porém, que o Chicago Bulls perdesse do Indiana Pacers por 111 a 101, em Indianápolis.



Felício só começou a ter espaço expressivo no elenco do Bulls na reta final da temporada passada e, em abril, pela primeira vez pegou 10 rebotes num jogo só. Desde então, nunca mais havia conseguido chegar aos dois dígitos nesta estatística. Nesta sexta, foram seis rebotes ofensivos e outros seis defensivos.



Nada que se compare, porém, ao que fez James Harden. O armador brilhou de novo, com mais um triple-double, desta vez com 30 pontos, 13 rebotes e 10 assistências. Em disputa direta pelo terceiro lugar da Conferência Oeste, o Houston Rockets teve uma atuação irrepreensível e venceu o forte Los Angeles Clippers por 140 a 116 em casa.



Apesar da concentração de cestas em Harden, seis atletas da equipe do Texas fizeram 10 ou mais pontos, com destaque para os 29 de Montrezl Harrell. O brasileiro Nenê foi titular, mas não brilhou. Ficou em quadra só 15 minutos, anotando cinco pontos, mesmo número de rebotes que colheu. O Clippers estava sem Chris Paul e Blake Griffin, seus dois principais jogadores.



A vitória foi a 25.ª do Rockets em 34 partidas, enquanto que o Clippers, que aparece logo abaixo, em quarto lugar, perdeu pela 13.ª vez em 35 jogos, a quinta seguida. Depois de ser vice-líder do Oeste no início da temporada, agora a equipe de Los Angeles já vê até o sétimo colocado ameaçar sua posição.



Os dois primeiros colocados ganharam mais uma. O Golden State Warriors foi para o intervalo com 10 pontos e conseguiu vitória tranquila sobre o Dallas Mavericks por 108 a 99, em casa. Klay Thompson teve uma de suas melhores noite na temporada, com 29 pontos. Stephen Curry fez 14 e saiu-se melhor no duelo contra o irmão, Seth Curry, que começou no banco e anotou 11 pelo Dallas.



Já em San Antonio, o Spurs só passou à frente do placar no terceiro quarto, mas venceu o Portland Portland Trail Blazers com alguma tranquilidade, por 110 a 94. Jonathon Simmons foi o cestinha do time, com 19 pontos. Líder geral, o Golden State tem 29 vitórias e cinco derrotas, enquanto que o San Antonio aparece com dois triunfos a menos e uma derrota a mais.



Os ponteiros do Leste, Cleveland Cavaliers e Toronto Raptors descansaram na sexta-feira. Terceiro colocado, o Boston Celtics jogou e venceu o Miami Heat por 117 a 114. Foi a 20.ª vitória da equipe, que contou com 52 pontos de Isaiah Thomas, jogador mais baixinho da NBA.



Outros times tradicionais não tiveram a mesma sorte. Ao perder do Pacers, sua terceira seguida, o Bulls continua em oitavo no Leste, com campanha negativa: 16 vitórias, 17 derrotas. Já o New York Knicks caiu diante do New Orleans Pelicans por 104 a 92. Anthony Davis anotou 23 pontos pelo Pelicans. Pelo Knicks, Carmelo, Porzingis e Rose somaram 67.



Confira os resultados da rodada de sexta-feira da NBA:



Indiana Pacers 101 x 111 Chicago Bulls

Washington Wizards 118 x 95 Brooklyn Nets

Boston Celtics 117 x 114 Miami Heat

New Orleans Pelicans 104 x 92 New York Knicks

Houston Rockets 140 x 116 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 116 x 99 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 105 x 98 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 110 x 94 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 122 x 124 Philadelphia 76ers

Golden State Warriors 108 x 99 Dallas Mavericks



Acompanhe os jogos da rodada de Réveillon na NBA:



Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Houston Rockets x New York Knicks

Utah Jazz x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers







