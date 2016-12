'Tudo começou com uma fala de Minha filha' Agência Estado Link



Convidado da Mostra, Miguel Gomes esteve em São Paulo no ano passado. Na feijoada, entre uma caipirinha e outra, conversou com o repórter.



É um projeto muito grande. Como surgiu?



Minha filha, que hoje tem 9 anos, tinha 5. Ela me pediu para comprar determinada coisa. Disse que não ia gastar dinheiro com bobagem. Ela retrucou - "Sei, é a crise." E eu fiquei a pensar como uma criança já conhecia a palavra. Me veio esse desejo de fazer um filme para superar a crise. Só podia ser uma fábula. E foi assim que me voltei para As Mil e Uma Noites. Mas era um risco, porque é um livro muito selvagem.



Um aspecto muito interessante é que você dá voz aos animais. Por quê?



Pois é a fábula. Penses em La Fontaine. No primeiro volume, o galo vai parar no tribunal porque tenta falar no meio da noite e ninguém quer ouvir. No terceiro volume, essa sociedade secreta desafia a autoridade, porque o que faz é proibido, para ouvir os pássaros. Então, tenho a impressão de que, para lá da crise, o filme tem um bocadinho de esperança, e não sei se isso é bom ou mau.

