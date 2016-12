Rússia pede por apoio do Conselho de Segurança da ONU ao cessar fogo na Síria Agência Estado Link



Sexta-Feira - 30/12/2016





A Rússia pediu hoje para que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adote rapidamente um resolução apoiando o acordo de cessar-fogo na Síria e reiterando apoio para um plano de paz que se inicia com um governo de transição.



O projeto ainda pede por um acesso "rápido, seguro e sem impedimentos" para a entrega de ajuda humanitária no país, apontando para a reunião do final de janeiro entre o governo sírio e a oposição na capital do Casaquistão, Astana, como "uma importante parte do processo político conduzido pela Síria, facilitado pelas Nações Unidas". Fonte: Associated Press.







