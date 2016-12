Mesmo cassado, Bernabé vai concluir o mandato: 'Justiça divina' Ronaldo Ruiz Galdino Link



Colaboraram para essa situação a burocracia e o recesso do Judiciário, que começou no último dia 20. Nem mesmo o acórdão (inteiro teor da decisão) havia sido divulgado até o fechamento desta edição. Segundo pesquisa processual no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a última movimentação ocorreu no dia 6 deste mês. Desde essa data, a sentença está na Seção de Apanhamento e Composição da corte, aguardando liberação de relatório e voto.



No dia 22 do mês passado, o tribunal negou recurso a Bernabé e seu vice, Carlito Vendrame (PTN), contra a cassação de seus mandatos por compra de votos nas eleições de 2012, quando foram eleitos. O tucano chegou a fazer um pronunciamento em tom de despedida no dia seguinte ao veredicto, dizendo que ficaria no cargo até o fim, mas a notificação oficial da decisão não foi comunicada ao prefeito até o momento.



INAUGURAÇÕES

Desde então, Bernabé cumpriu uma agenda intensa. Ele inaugurou a nova sede da Secretaria de Cultura e Turismo, no local onde ficava a antiga estação ferroviária, mesmo faltando alguns itens para completar a obra. Participou do início das atividades do primeiro superatacado da cidade e da abertura oficial da avenida Antenor Clarindo, na ocasião, ainda sem iluminação. Na terça (27), o tucano divulgou a implantação do Diário Oficial Eletrônico do município e anteontem inaugurou o Centro Comunitário do Portal da Pérola 2.



Bernabé disse que respeita a decisão da Justiça, porém, não concordo com ela, já que não cometeu nenhum ato ilícito. “A maior prova de que a justiça divina existe é que trabalhei durante os quatro anos com uma liminar e não fui notificado até o último dia. Honrei o cargo até o último dia, já que nesta quinta, dia 29, estarei em São Paulo assinando convênio para conquistar R$ 100 mil para Birigui”, afirmou.





