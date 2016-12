'Interesse do Palmeiras em Felipe Melo é forte', diz empresário do jogador Agência Estado Link



O interesse do Palmeiras no volante Felipe Melo, da Inter de Milão, é "forte". Quem afirma isso é o empresário do próprio jogador, José Rodriguez. Em entrevista ao site italiano TuttoMercatoWeb, o agente disse que a concretização da negociação do brasileiro com o clube do Palestra Itália só depende da Inter de Milão.



"Confirmo o forte interesse do Palmeiras pelo Felipe. O clube brasileiro está se esforçando muito para levá-lo ao Brasil. O êxito pode ser muito simples ou muito complicado. Agora a decisão é da Inter", disse o agente do atleta.



Aos 33 anos, Felipe Melo tem contrato com a Inter de Milão até junho de 2017. Ou seja: o atleta ficará livre para fechar com qualquer outro clube daqui a seis meses. A fase do jogador não é boa e pode facilitar a negociação: das últimas cinco rodadas do Campeonato Italiano, ele só foi titular uma vez.



O desfecho da contratação deve ser decidido na próxima semana, a partir do dia 2 de janeiro, quando o empresário deverá retomar conversas com a Inter de Milão. Outros clubes brasileiros também sondaram a situação de Felipe Melo: São Paulo, Corinthians e Flamengo demonstraram interesse na contratação do volante.







