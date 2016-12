Obama irá se encontrar com democratas para impedir que Trump acabe com Obamacare Agência Estado Link



O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, irá estabelecer algumas estratégias na próxima semana com legisladores do Partido Democrata sobre como impedir que os republicanos acabem com o Ato de Cuidado Acessível, conhecido como Obamacare.



O presidente americano também fará um discurso em Chicago no dia 10 de janeiro, que deverá ser o seu último pronunciamento como líder dos EUA. Obama retorna de suas férias no Havaí na próxima semana e, segundo a Casa Branca, ele irá se encontrar com os democratas da Câmara e do Senado na quarta-feira.



Ainda segundo a Casa Branca, Obama irá conceder uma entrevista ao site de notícias Vox em 15 de fevereiro para falar sobre o Obamacare. Fonte: Associated Press.







