Bebê, animais e educação: situações que provocam repulsa Da Redação Link



Sexta-Feira - 30/12/2016 - 15h53





Comentários via Facebook: Atualização: 15h55 de 30/12/2016









A primeira ocorrência



O Ministério Público conseguiu que o menino fosse levado para um abrigo. Como o pai não concorda, oficiais de Justiça e conselheiros tutelares precisaram de escolta da Polícia Militar para buscá-lo no hospital.



Já em Araçatuba, a APA (Associação Protetoras dos Animais) revelou que a quantidade de



A história de um cachorro, que morreu de tristeza, emocionou a entidade. E emociona quem fica sabendo deste tipo de atitude e nada pode fazer. Outros bichos tratados pela APA não se socializam com os demais, ficam isolados, com medo e não se alimentam.



Como pode um ser humano fazer isso com um bichinho de estimação? Como pode pais tratarem um bebê como objeto, não se preparar para sua chegada e ainda tentar vendê-lo? São perguntas que qualquer pessoa de bem se faz ao se deparar com essas tristes situações.



Quantas pessoas fazem de tudo para conseguir um filho? E quantas não estão nem aí para nada, abandonando um animalzinho totalmente dependente, que pode morrer de tristeza pela simples falta do dono...



O mundo poderia ser melhor se o respeito ao próximo fosse prioridade na vida das pessoas. E isso se conquista com educação, que deveria ser ensinada desde o berço, com exemplos dentro de casa. Um povo educado sabe de seus direitos e deveres, acompanha a política de seu país e entende, desde pequeno, que a vida é muito importante para ser destruída por drogas. Um povo educado ensina seus filhos a cuidar de qualquer ser vivo, a não maltratar os animais e a tratá-los como crianças indefesas.



Enquanto a sociedade não se conscientizar disso, vamos continuar vendo pais abomináveis e criadores desprezíveis.

Duas reportagens publicadas nesta sexta-feira (30) pela Folha da Região mostram a crueldade do ser humano com seus semelhantes e os animais. São situações que chocam e provocam repulsa, mas devem ser denunciadas para servir de alerta às pessoas de bem.A primeira ocorrência envolve um casal que reside em Penápolis há seis meses. A mãe, de 41 anos, se prostitui, vive na rua, é usuária de drogas e não respeitou nem o período de gravidez, fazendo com que o filho nascesse com abstinência e precisasse de tratamento médico. Pior: ela e o companheiro, que saiu recentemente de um presídio e também é usuário de entorpecentes, tentaram vender a criança por R$ 50 mil.O Ministério Público conseguiu que o menino fosse levado para um abrigo. Como o pai não concorda, oficiais de Justiça e conselheiros tutelares precisaram de escolta da Polícia Militar para buscá-lo no hospital.Já em Araçatuba, a APA (Associação Protetoras dos Animais) revelou que a quantidade de cães e gatos abandonados aumenta cerca de 20% durante as férias de fim de ano. O motivo é estarrecedor também: os donos simplesmente vão viajar e deixam os animais sem qualquer acompanhamento, abrigo ou comida.A história de um cachorro, que morreu de tristeza, emocionou a entidade. E emociona quem fica sabendo deste tipo de atitude e nada pode fazer. Outros bichos tratados pela APA não se socializam com os demais, ficam isolados, com medo e não se alimentam.Como pode um ser humano fazer isso com um bichinho de estimação? Como pode pais tratarem um bebê como objeto, não se preparar para sua chegada e ainda tentar vendê-lo? São perguntas que qualquer pessoa de bem se faz ao se deparar com essas tristes situações.Quantas pessoas fazem de tudo para conseguir um filho? E quantas não estão nem aí para nada, abandonando um animalzinho totalmente dependente, que pode morrer de tristeza pela simples falta do dono...O mundo poderia ser melhor se o respeito ao próximo fosse prioridade na vida das pessoas. E isso se conquista com educação, que deveria ser ensinada desde o berço, com exemplos dentro de casa. Um povo educado sabe de seus direitos e deveres, acompanha a política de seu país e entende, desde pequeno, que a vida é muito importante para ser destruída por drogas. Um povo educado ensina seus filhos a cuidar de qualquer ser vivo, a não maltratar os animais e a tratá-los como crianças indefesas.Enquanto a sociedade não se conscientizar disso, vamos continuar vendo pais abomináveis e criadores desprezíveis.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão