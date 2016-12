Morador reclama de vazamento na rua Paraná e atendimento da Samar Amanda Lino e Lázaro Júnior Link



Sexta-Feira - 30/12/2016 - 15h25





Comentários via Facebook: Atualização: 15h28 de 30/12/2016

Concessionária fez reparo dia 23 e diz que não recebeu reclamação posterior



Um vazamento na rua Paraná, no Jardim Paulista, em Araçatuba, tem incomodado moradores. De acordo com o funcionário público Délcio Esgalha Júnior, o vazamento ocorre desde quarta-feira e a Samar (Soluções Ambientais de Araçatuba) realizou reparo recente no local, onde há acúmulo de água na sarjeta, conforme registrado na manhã de ontem pela equipe de reportagem da Folha da Região.



Esgalha Júnior disse que entrou em contato com a concessionária, pedindo providências, mas disse que não foi possível por meio do atendimento telefônico. O morador disse ainda ter ido pessoalmente à empresa, onde foi informado que o pedido só podia ser registrado por telefone.



OUTRO LADO

Em nota, a Samar informou que não identificou nenhuma solicitação de serviço pendente no endereço. A empresa disse que verificou em seu sistema que no último dia 23 suas equipes estiveram no local e realizaram uma manutenção emergencial para reparo de rede adutora em frente ao numeral 57 da rua Paraná. Após a reclamação enviada pela Folha, a concessionária disse ter encaminhado uma equipe para avaliar e solucionar o problema.



A empresa destacou que as solicitações de serviço podem ser registradas a qualquer momento pelo 0800-770229 ou presencialmente no atendimento na avenida Baguaçu ou no Atende Fácil. Em hipótese alguma, a concessionária disse que orienta seus usuários do atendimento presencial a procurar o atendimento telefônico.



Segundo a Samar, todas as solicitações são registradas imediatamente após o recebimento da reclamação. A empresa solicitou ainda que o usuário que encontrou dificuldades para realizar o registro para procurá-la e passar mais detalhes sobre a reclamação, com o objetivo de verificar o caso com precisão.



